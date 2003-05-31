InvDeveloper

Андрей Бобер InvDeveloper

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка и доработка сайтов - NodeJS, JavaScript, HTML, CSS, React, Vue, WordPress.

﻿Привет

Меня зовут Андрей. Я являюсь fullstack веб-разработчик, имею опыт в разработке ботов для Telegram и написании скриптов. Я разрабатываю адаптивные веб-сайты с использованием современных технологий, чтобы обеспечить максимальное удобство для пользователей и удовлетворить потребности клиентов.

· Верстка макетов по PSD шаблону. (Лединги, блоги, магазины и др.)

· Разработка веб-сайтов, используя современные технологии и текущие тенденции веб-дизайна.

· Разработка веб-скриптов на NodeJS, JavaScript. (Frontend и Backend разработка) - работа с API, парсеры, анализаторы, интеграция скриптов и т.д.

Качественная работа в срок.

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О работе со мной

  • На связи круглосуточно до момента сдачи работы
  • Адекватно отношусь к правкам и редактуре работы
  • Предоставляю гарантию на свою работу

﻿В своей разработке использую

  • HTML (включая различного рода шаблонизаторы)
  • CSS (включая препроцессоры и постпроцессоры)
  • JavaScript (jQuery, React.js, Vue.js и т.д.)
  • NodeJS (ExpressJS, KeystoneJS, ReactJS, VueJS)
  • PHP (WordPress)
  • Figma
  • Photoshop, Illustrator

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Подход к работе

  • Оценка задачи и вопроса цены, сроков
  • Выполнение заказа на основе предоставленного ТЗ с использованием актуальных технологий
  • Отправка результата заказчику
  • Оценка работы заказчиком и при необходимости внесение правок
  • После утверждения отправка финальной версии работы, внедрение продукта в существующий проект или на отдельный хостинг при необходимости

Портфолио