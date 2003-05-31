Разработка и доработка сайтов - NodeJS, JavaScript, HTML, CSS, React, Vue, WordPress.
ПриветМеня зовут Андрей. Я являюсь fullstack веб-разработчик, имею опыт в разработке ботов для Telegram и написании скриптов. Я разрабатываю адаптивные веб-сайты с использованием современных технологий, чтобы обеспечить максимальное удобство для пользователей и удовлетворить потребности клиентов.
· Верстка макетов по PSD шаблону. (Лединги, блоги, магазины и др.)
· Разработка веб-сайтов, используя современные технологии и текущие тенденции веб-дизайна.
· Разработка веб-скриптов на NodeJS, JavaScript. (Frontend и Backend разработка) - работа с API, парсеры, анализаторы, интеграция скриптов и т.д.
Качественная работа в срок.
О работе со мной
- На связи круглосуточно до момента сдачи работы
- Адекватно отношусь к правкам и редактуре работы
- Предоставляю гарантию на свою работу
В своей разработке использую
- HTML (включая различного рода шаблонизаторы)
- CSS (включая препроцессоры и постпроцессоры)
- JavaScript (jQuery, React.js, Vue.js и т.д.)
- NodeJS (ExpressJS, KeystoneJS, ReactJS, VueJS)
- PHP (WordPress)
- Figma
- Photoshop, Illustrator
Подход к работе
- Оценка задачи и вопроса цены, сроков
- Выполнение заказа на основе предоставленного ТЗ с использованием актуальных технологий
- Отправка результата заказчику
- Оценка работы заказчиком и при необходимости внесение правок
- После утверждения отправка финальной версии работы, внедрение продукта в существующий проект или на отдельный хостинг при необходимости
Портфолио
- Вера и Жизнь!10 просмотров