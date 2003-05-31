Разработка и доработка сайтов - NodeJS, JavaScript, HTML, CSS, React, Vue, WordPress.

﻿Привет

Меня зовут Андрей. Я являюсь fullstack веб-разработчик, имею опыт в разработке ботов для Telegram и написании скриптов. Я разрабатываю адаптивные веб-сайты с использованием современных технологий, чтобы обеспечить максимальное удобство для пользователей и удовлетворить потребности клиентов.

· Верстка макетов по PSD шаблону. (Лединги, блоги, магазины и др.)

· Разработка веб-сайтов, используя современные технологии и текущие тенденции веб-дизайна.

· Разработка веб-скриптов на NodeJS, JavaScript. (Frontend и Backend разработка) - работа с API, парсеры, анализаторы, интеграция скриптов и т.д.

Качественная работа в срок.

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О работе со мной

На связи круглосуточно до момента сдачи работы

Адекватно отношусь к правкам и редактуре работы

Предоставляю гарантию на свою работу

﻿В своей разработке использую

HTML (включая различного рода шаблонизаторы)

CSS (включая препроцессоры и постпроцессоры)

JavaScript (jQuery, React.js, Vue.js и т.д.)

NodeJS (ExpressJS, KeystoneJS, ReactJS, VueJS)

PHP (WordPress)

Figma

Photoshop, Illustrator

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