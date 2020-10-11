Сергей Дегтярев InvaZionInvaZion
27 летРоссия/Нижний Новгород
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
МУЗЫКАНТ - АРАНЖИРОВЩИК
Музыкант с 4-х летним стажем работы, пишу в любом жанре, есть собственный проект InvaZion, что является хорошим портфолио.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Логотип для YouTube канала104 просмотра
- Эмбиент-музыка для релаксации120 просмотров
- Музыкальное превью96 просмотров
- InvaZion - Ночь (Синтвейв, метал)137 просмотров
- InvaZion - Broken Sea (Гранж, инди)116 просмотров
- InvaZion - Призрак (Хип-хоп, метал)115 просмотров
- InvaZion - Тишина (Хип-хоп, метал)112 просмотров
- InvaZion - Underworld (Синтвейв)114 просмотров
- InvaZion - Кома (Хип-хоп, метал)117 просмотров
Музыка и Звуки
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