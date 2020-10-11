InvaZion

Сергей Дегтярев InvaZion

 
27 летРоссия/Нижний Новгород
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
МУЗЫКАНТ - АРАНЖИРОВЩИК

Музыкант с 4-х летним стажем работы, пишу в любом жанре, есть собственный проект InvaZion, что является хорошим портфолио.

Музыка и Звуки
нет отзывов
$50/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга