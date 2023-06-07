Вебдизайн и создание сайтов | WordPress

Я занимаюсь веб-разработкой с 2012 года. Я не просто занимался созданием сайтов и интернет-магазинов, а принимал полноценное участие в интернет-проектах.

У меня есть дополнительное образование MBA, маркетинга и психологии. Все это дает мне преимущество в понимании бизнеса и помогает мне создавать сайт, как актив, приносящий доход.

Что я делаю

Создаю сайты и интернет-магазины на CMS WordPress, WooCommerce. Все мои работы имеют адаптивный индивидуальный дизайн и корректно отображаются на всех устройствах.

Подключаю необходимые плагины для полноценной работы проекта (SEO, прием платежей, доставка, форма обратной связи и пр.).

Настраиваю SEO, подключаю проекты к поисковым системам (Яндекс.Метрика, Яндекс.Вебмастер, Google Analytics, Google Search Console).

Обучаю работе с панелью управления сайтом.

Мои навыки:

- Веб-дизайн (UI/UX)

- Верстка (HTML5, CSS3, JS)

- CMS WordPress

- E-Commerce WooCommerce

- SEO поисковая оптимизация сайта

Мои специализации:

- Landing Page

- Сайт под ключ

- Корпоративный сайт

- Интернет-магазин

Дополнительные услуги:

Разработка дизайна сайта в Figma, Adobe XD или Adobe Photoshop

Разрабатываю логотипы, баннеры и фирменный стиль в Photoshop

Поддерживаю сайты. Наполняю контентом, размещаю графический контент. Решаю проблемы с хостингом, делаю резервное копирование и восстановление.

Мои преимущества:

Делаю сайты, приносящие прибыль

Анализирую продукт, целевую аудиторию и конкурентов

Ответственно подхожу к работе и соблюдаю сроки выполнения работ, всегда на связи

Нацелен на долгосрочное сотрудничество

Всю информацию обо мне и мое портфолио можно посмотреть на сайте https://invader-agency.com

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Контакты:

Telegram: @invader_digital

Email: [email protected]