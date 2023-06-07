Я занимаюсь веб-разработкой с 2012 года. Я не просто занимался созданием сайтов и интернет-магазинов, а принимал полноценное участие в интернет-проектах.
У меня есть дополнительное образование MBA, маркетинга и психологии. Все это дает мне преимущество в понимании бизнеса и помогает мне создавать сайт, как актив, приносящий доход.
Что я делаю
Создаю сайты и интернет-магазины на CMS WordPress, WooCommerce. Все мои работы имеют адаптивный индивидуальный дизайн и корректно отображаются на всех устройствах.
Подключаю необходимые плагины для полноценной работы проекта (SEO, прием платежей, доставка, форма обратной связи и пр.).
Настраиваю SEO, подключаю проекты к поисковым системам (Яндекс.Метрика, Яндекс.Вебмастер, Google Analytics, Google Search Console).
Обучаю работе с панелью управления сайтом.
Мои навыки:
- Веб-дизайн (UI/UX)
- Верстка (HTML5, CSS3, JS)
- CMS WordPress
- E-Commerce WooCommerce
- SEO поисковая оптимизация сайта
Мои специализации:
- Landing Page
- Сайт под ключ
- Корпоративный сайт
- Интернет-магазин
Дополнительные услуги:
Разработка дизайна сайта в Figma, Adobe XD или Adobe Photoshop
Разрабатываю логотипы, баннеры и фирменный стиль в Photoshop
Поддерживаю сайты. Наполняю контентом, размещаю графический контент. Решаю проблемы с хостингом, делаю резервное копирование и восстановление.
Мои преимущества:
Делаю сайты, приносящие прибыль
Анализирую продукт, целевую аудиторию и конкурентов
Ответственно подхожу к работе и соблюдаю сроки выполнения работ, всегда на связи
Нацелен на долгосрочное сотрудничество
Всю информацию обо мне и мое портфолио можно посмотреть на сайте https://invader-agency.com
Контакты:
Telegram: @invader_digital
Email: [email protected]
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