IraEr

Ирина Еремягина IraEr

 
39 летУкраина/Луганск
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Дизайн и визуализация интерьеров, живопись и графика

Занимаюсь разработкой дизайн-проектов жилых и общественных интерьеров, визуализацией в 3d max и VRay. Опыт работы 5 лет.

О себе. Имею диплом Луганского колледжа культуры и искусств (специальность художник-оформитель), диплом Харьковской академии дизайна и искусств (специальность интерьер и оборудование).

Качество, соблюдение сроков и порядочность гарантирую.

Портфолио
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Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $10
от 7 дней
#804
3D-графика
нет отзывов
от $10
от 7 дней
#970
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $10
от 7 дней
#2040