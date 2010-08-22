Дизайн и визуализация интерьеров, живопись и графика

Занимаюсь разработкой дизайн-проектов жилых и общественных интерьеров, визуализацией в 3d max и VRay. Опыт работы 5 лет.

О себе. Имею диплом Луганского колледжа культуры и искусств (специальность художник-оформитель), диплом Харьковской академии дизайна и искусств (специальность интерьер и оборудование).

Качество, соблюдение сроков и порядочность гарантирую.