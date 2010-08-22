Дизайн и визуализация интерьеров, живопись и графика
Занимаюсь разработкой дизайн-проектов жилых и общественных интерьеров, визуализацией в 3d max и VRay. Опыт работы 5 лет.
О себе. Имею диплом Луганского колледжа культуры и искусств (специальность художник-оформитель), диплом Харьковской академии дизайна и искусств (специальность интерьер и оборудование).
Качество, соблюдение сроков и порядочность гарантирую.
Портфолио
- Спальня105 просмотров
- Спальня116 просмотров
- Без названия160 просмотров
- Без названия145 просмотров
- Столовая-гостинная217 просмотров
- Ландшафт134 просмотра
- Ландшафт132 просмотра
- Фасад161 просмотр
- Плакат137 просмотров
- Графика140 просмотров
- Спальня142 просмотра
- Заяц149 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
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#804
3D-графика
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#970
Иллюстрации и Рисунки
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#2040