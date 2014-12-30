IT Consulting Manager
Здравствуйте!
Меня зовут Ира и я представляю креативное агнетство по разработке мобильных приложений - Best Quality Software.
Мы делаем ставку на стратегию, дизайн и разработкую. Наши разработчки не просто кодят, они супермены в соем деле:) Мы приходим на работу с утра, чтобы построить лучшие приложения для лучших клиентов.
Технологии, с которыми мы работаем:
- iPhone/iPad разработка
- Android app разработка
- Game разработка
- Web dразработка
- UI/UX design
Действие аккаунта приостановлено!
Мобильные приложения
нет отзывов
$25/час
от $1000от 10 дней
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