Ira_Strazdina

Ира Ira_Strazdina

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
IT Consulting Manager

Здравствуйте!

Меня зовут Ира и я представляю креативное агнетство по разработке мобильных приложений - Best Quality Software.

Мы делаем ставку на стратегию, дизайн и разработкую. Наши разработчки не просто кодят, они супермены в соем деле:) Мы приходим на работу с утра, чтобы построить лучшие приложения для лучших клиентов. 

Технологии, с которыми мы работаем:

- iPhone/iPad разработка

- Android app разработка

- Game разработка

- Web dразработка

- UI/UX design

Мобильные приложения
нет отзывов
$25/час
от $1000от 10 дней
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