IT Consulting Manager

Здравствуйте!

Меня зовут Ира и я представляю креативное агнетство по разработке мобильных приложений - Best Quality Software.

Мы делаем ставку на стратегию, дизайн и разработкую. Наши разработчки не просто кодят, они супермены в соем деле:) Мы приходим на работу с утра, чтобы построить лучшие приложения для лучших клиентов.

Технологии, с которыми мы работаем:

- iPhone/iPad разработка

- Android app разработка

- Game разработка

- Web dразработка

- UI/UX design