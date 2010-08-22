Iri

Ирина Iri

 
39 летУкраина/Одесса
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
m-vanna
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Нужно прослушать аудиозапись и напечатать дословно
Рекомендую как очень ответственного исполнителя. Ирина превосходно справилась с заданием в короткие сроки. Спасибо
Четкое задание, моментальная оплата. Очень довольна сотрудничеством. Рекомендую.
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Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Простой рерайт - женские темы
Ирина сделала очень хорошие тексты. Грамотные, с хорошим слогом. Все правки вносились своевременно. Рекомендую!
Мне повезло с заказчиком. Марина отзывчива, всегда на связи, требовательна и справедлива. Отдельное спасибо за лояльность и понимание. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв