Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
13 лет назад
Рекомендую как очень ответственного исполнителя. Ирина превосходно справилась с заданием в короткие сроки. Спасибо
Ответный отзыв
Четкое задание, моментальная оплата. Очень довольна сотрудничеством. Рекомендую.
$1
10 баллов
13 лет назад
Ирина сделала очень хорошие тексты. Грамотные, с хорошим слогом. Все правки вносились своевременно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Мне повезло с заказчиком. Марина отзывчива, всегда на связи, требовательна и справедлива. Отдельное спасибо за лояльность и понимание. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.