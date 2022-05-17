Веб-программирование и дизайн сайтов

Разработка веб-сайтов, а так же если вы не имеете макет вашего сайта, я с радостью могу его создать.

Обожаю свою работу и получаю огромное удовольствие создавая сайты.

Люблю честность, пунктуальность и порядочность.

Сделаю ваш сайт с любовью (то есть на совесть)

Навыки:

HTML5, CSS3 ( SASS ), Git, Gulp, JQuery, JS, NodeJS, Angular,

Adobe Photoshop, Figma

Что делаю:

Сверстаю ваш сайт,

сделаю его адаптивным под все экраны,

также могу сделать дизайн макета вашего будущего сайта

Мои контакты:

Email: [email protected]

Телеграм: https://t.me/IrInaBat

WhatsApp: +34 622-22-72-41

лучше связь по WhatsApp ,

потому что проживаю в другой стране, но это не будет никак препятствует нашему общению,

интернет наша сила )))

за оплату тоже не переживайте, оплату можно делать на российские банковские карточки, как вам будет удобно)))