Разработка веб-сайтов, а так же если вы не имеете макет вашего сайта, я с радостью могу его создать.
Обожаю свою работу и получаю огромное удовольствие создавая сайты.
Люблю честность, пунктуальность и порядочность.
Сделаю ваш сайт с любовью (то есть на совесть)
Навыки:
HTML5, CSS3 ( SASS ), Git, Gulp, JQuery, JS, NodeJS, Angular,
Adobe Photoshop, Figma
Что делаю:
Сверстаю ваш сайт,
сделаю его адаптивным под все экраны,
также могу сделать дизайн макета вашего будущего сайта
Мои контакты:
Email: [email protected]
Телеграм: https://t.me/IrInaBat
WhatsApp: +34 622-22-72-41
лучше связь по WhatsApp ,
потому что проживаю в другой стране, но это не будет никак препятствует нашему общению,
интернет наша сила )))
за оплату тоже не переживайте, оплату можно делать на российские банковские карточки, как вам будет удобно)))
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