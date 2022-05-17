Irina-Es

Ирина Irina-Es

 
39 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб-программирование и дизайн сайтов

Разработка веб-сайтов, а так же если вы не имеете макет вашего сайта, я с радостью могу его создать.

Обожаю свою работу и получаю огромное удовольствие создавая сайты.

Люблю честность, пунктуальность и порядочность.

Сделаю ваш сайт с любовью (то есть на совесть)

Навыки:

HTML5, CSS3 ( SASS ), Git, Gulp, JQuery, JS, NodeJS, Angular,

Adobe Photoshop, Figma

Что делаю:

Сверстаю ваш сайт,

сделаю его адаптивным под все экраны,

также могу сделать дизайн макета вашего будущего сайта

Мои контакты:

Email: [email protected]

Телеграм:   https://t.me/IrInaBat

WhatsApp: +34 622-22-72-41

лучше связь по WhatsApp ,

потому что проживаю в другой стране, но это не будет никак препятствует нашему общению,

интернет наша сила )))

за оплату тоже не переживайте, оплату можно делать на российские банковские карточки, как вам будет удобно)))

Дизайн сайтаFigmajQueryAngularSASSGulpPhotoshop
Портфолио