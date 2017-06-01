Образование

Высшее образование (06.2017)

Киевский Национальный Университет имени Тараса Шевченко

Специальность: биология

Полное среднее образование (06.2013)

Фастовский учебно-воспитательный комплекс «Лицей информационных технологий – СОШ I-III ст. №9»

Дополнительное образование

Специалист (06.2010)

Фастовская музыкальная школа

Специальность: Хоровое пение

Дополнительная информация

Личные качества: порядочность, пунктуальность, ответственность, целеустремленность, внимательность.

Уровень английского языка: выше среднего.

Свободное владение ПК и MS Office. Знание Adobe Photoshop.

Хобби: фотография, программирование, путешествия, изучение языков, книги, танцы, психология, спорт.

Опыт работы

Спасатель в бассейне

(29.05.2016 – 18.07.2016)

American Pool Inc. (компания, которая имеет бассейны в разных штатах США и некоторых городах Канады)

Рекомендации

American Pool Inc.

Greg Gochoel

1(703)579-0885