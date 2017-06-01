Образование
Высшее образование (06.2017)
Киевский Национальный Университет имени Тараса Шевченко
Специальность: биология
Полное среднее образование (06.2013)
Фастовский учебно-воспитательный комплекс «Лицей информационных технологий – СОШ I-III ст. №9»
Дополнительное образование
Специалист (06.2010)
Фастовская музыкальная школа
Специальность: Хоровое пение
Дополнительная информация
Личные качества: порядочность, пунктуальность, ответственность, целеустремленность, внимательность.
Уровень английского языка: выше среднего.
Свободное владение ПК и MS Office. Знание Adobe Photoshop.
Хобби: фотография, программирование, путешествия, изучение языков, книги, танцы, психология, спорт.
Опыт работы
Спасатель в бассейне
(29.05.2016 – 18.07.2016)
American Pool Inc. (компания, которая имеет бассейны в разных штатах США и некоторых городах Канады)
Рекомендации
American Pool Inc.
Greg Gochoel
1(703)579-0885