Irina888Sosnina

Ирина Irina888Sosnina

 
47 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Образование:

  • 1995-2001гг. - Московский государственный университет коммерции, факультет "Менеджмент".

  • 2023г. - Сертификат "Об успешном прохождении обучения работе с маркетплейсами"

Трудовая деятельность:

  • Экономист "Запсибгеология".

  • Колледж МЭССИ, преподаватель экономических дисциплин.

  • ИП (розничная торговля).

  • Автор (написание курсовых и дипломных работ в ВУЗы), стаж более 20 лет.

Деловые и личные качества: организованность, настойчивость, усидчивость, наблюдательность, объективность, эрудированность, дисциплинированность, ответственность, уверенность в себе, морально-психологическая устойчивость, принципиальность, честность, порядочность.

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