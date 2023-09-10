Образование:
1995-2001гг. - Московский государственный университет коммерции, факультет "Менеджмент".
2023г. - Сертификат "Об успешном прохождении обучения работе с маркетплейсами"
Трудовая деятельность:
Экономист "Запсибгеология".
Колледж МЭССИ, преподаватель экономических дисциплин.
ИП (розничная торговля).
Автор (написание курсовых и дипломных работ в ВУЗы), стаж более 20 лет.
Деловые и личные качества: организованность, настойчивость, усидчивость, наблюдательность, объективность, эрудированность, дисциплинированность, ответственность, уверенность в себе, морально-психологическая устойчивость, принципиальность, честность, порядочность.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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