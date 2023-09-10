Образование: 1995-2001гг. - Московский государственный университет коммерции, факультет "Менеджмент".

2023г. - Сертификат "Об успешном прохождении обучения работе с маркетплейсами" Трудовая деятельность: Экономист "Запсибгеология".

Колледж МЭССИ, преподаватель экономических дисциплин.

ИП (розничная торговля).

Автор (написание курсовых и дипломных работ в ВУЗы), стаж более 20 лет. Деловые и личные качества: организованность, настойчивость, усидчивость, наблюдательность, объективность, эрудированность, дисциплинированность, ответственность, уверенность в себе, морально-психологическая устойчивость, принципиальность, честность, порядочность.

Я против войны в Украине !