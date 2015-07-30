ПЕРЕВОДЫ СЕРБСКИЙ ЯЗЫК
Переводы с сербского языка и на сербский. Вычитка носителем языка. Быстро, качественно.
Отзывы заказчиков
$17
10 баллов
10 лет назад
Ирина выполняла для нас полный перевод сайта с русского на английский язык, а также 2 презентации. Работа выполнена качественно и в срок. Несколько абзацев перевода я проверял на сайтах автоматического перевода, видно что работа сделана вручную, текст логически и лингвистически соответствует оригиналу. Ирина всегда была на связи и оперативно отвечала на все вопросы.
Ответный отзыв
Спасибо Геннадию за совместную работу! Коммуникация, оплата, всё отлично!
Переводы
1 отзыв
$2/час
от $1от 3 часов
#209