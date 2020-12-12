UI/web дизайнер

✋ Привет! Меня зовут Ира и я буду рада помочь вам!

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Моя основная специализация — это:

Дизайн сайтов любой сложности от лендинга до интернет-магазина и корпоративного портала. Все проекты разрабатываются с нуля, без использования шаблонов. Разработаю для вашего бизнеса адаптивный дизайн для десктопа, планшета и мобильного телефона. Вы можете быть уверены, что ваш сайт будет выглядеть идеально на любом устройстве! Дизайню с упором не только на визуал, но и на удобство пользования сайтом, поэтому клиенты будут к вам обращаться снова и снова.

✅ Дизайн рекламных баннеров.

Приблизительный прайс на услуги:

Статичный баннер для сайта (jpeg/png) — 10$

Ресайз статичного баннера — 3$

Статичный баннер для таргетированной рекламы — 8$ (при заказе от 3-х вариантов). Почему я настаиваю на разработке нескольких вариантов визуала для таргета? При тестировании нескольких принципиально разных вариантов дизайна, вы сможете понять, какая реклама "зашла" вашей целевой аудитории и отмести те варианты, которые сработали хуже. Таким образом, вы сэкономите бюджет на рекламу.

Анимированный баннер для instagram — 20$

Ресайз анимированного баннера — 7$

Дизайн главной страницы — 150$

Дизайн внутренней страницы — 25 $

Дизайн лендинга (до 10 экранов) — 150$

Как я работаю

Я всегда прошу клиентов заполнить бриф. При разработке дизайна сайтов это обязательная процедура. Так я смогу понять, какая стилистика вам нравится. Если вам нужен баннер, но нету времени или желания заполнять бриф, можете просто словами описать мне свою целевую аудиторию и эмоции, которые должен вызывать баннер.

И да, все правки бесплатные.

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✉ Мои контакты

График работы: понедельник — пятница (с 9:00 до 18:00 МСК)