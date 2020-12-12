Ирина Ивановская IrinaIvanouskayaIrinaIvanouskaya
32 годаБеларусь/Минск
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
UI/web дизайнер
✋ Привет! Меня зовут Ира и я буду рада помочь вам!
Моя основная специализация — это:
✅ Дизайн сайтов любой сложности от лендинга до интернет-магазина и корпоративного портала. Все проекты разрабатываются с нуля, без использования шаблонов. Разработаю для вашего бизнеса адаптивный дизайн для десктопа, планшета и мобильного телефона. Вы можете быть уверены, что ваш сайт будет выглядеть идеально на любом устройстве! Дизайню с упором не только на визуал, но и на удобство пользования сайтом, поэтому клиенты будут к вам обращаться снова и снова.
✅ Дизайн рекламных баннеров.
Приблизительный прайс на услуги:
- Статичный баннер для сайта (jpeg/png) — 10$
- Ресайз статичного баннера — 3$
- Статичный баннер для таргетированной рекламы — 8$ (при заказе от 3-х вариантов). Почему я настаиваю на разработке нескольких вариантов визуала для таргета? При тестировании нескольких принципиально разных вариантов дизайна, вы сможете понять, какая реклама "зашла" вашей целевой аудитории и отмести те варианты, которые сработали хуже. Таким образом, вы сэкономите бюджет на рекламу.
- Анимированный баннер для instagram — 20$
- Ресайз анимированного баннера — 7$
- Дизайн главной страницы — 150$
- Дизайн внутренней страницы — 25 $
- Дизайн лендинга (до 10 экранов) — 150$
Как я работаю
Я всегда прошу клиентов заполнить бриф. При разработке дизайна сайтов это обязательная процедура. Так я смогу понять, какая стилистика вам нравится. Если вам нужен баннер, но нету времени или желания заполнять бриф, можете просто словами описать мне свою целевую аудиторию и эмоции, которые должен вызывать баннер.
И да, все правки бесплатные.
_________________________________________________________________
✉ Мои контакты
График работы: понедельник — пятница (с 9:00 до 18:00 МСК)
- E-mail — [email protected]
- Telegram — @irina_ivanouskaya
- Skype — iramikla
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн лендинга "Girtex"48 просмотров
- Дизайн веб-сайта50 просмотров
- Дизайн баннеров для инстаграм 360.by60 просмотров