IrinaS_designer

От логотипа до айдентики

Меня зовут Ирина. Я графический дизайнер.

Работаю в программах линейки Adobe. Занимаюсь разработкой логотипов и фирменного стиля, которые формируют доверие к бизнесу и лояльность потребителей.

Предпочитаю придерживаться современных, минималистичных тенденций. Понимаю значение слов – мера и гармония.

Специализируюсь на шрифтовых логотипах – наиболее актуальных в настоящее время.

Работаю всегда до результата и соблюдаю сроки.

Презентацию визуализацию 3Д - делаю в подарок)))