IrinaS_designer

От логотипа до айдентики
Меня зовут Ирина. Я графический дизайнер.
Работаю в программах линейки Adobe. Занимаюсь разработкой логотипов и фирменного стиля, которые формируют доверие к бизнесу и лояльность потребителей.
Предпочитаю придерживаться современных, минималистичных тенденций. Понимаю значение слов – мера и гармония.
Специализируюсь на шрифтовых логотипах – наиболее актуальных в настоящее время.
Работаю всегда до результата и соблюдаю сроки.
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