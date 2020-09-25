Копирайтер

Новичок на бирже, но не в копирайтинге. Опыт написания и редактирования текстов - 3 года. Информационные, рекламные, SEO-тексты, обзоры, описания товаров и услуг, тексты на главную страницу. Базовое понимание HTML и SEO. Выполняю требования, указанные в ТЗ, сдаю работу в срок.

Мои контакты:

Telegram: @irinaGruba

Skype: irina.gruba7

Viber: +380951016860