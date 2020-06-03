Помешанная на корпоративной этике девушка.

Добро пожаловать в мой мир! Сегодня я познакомлю Вас с вашим будущем работником.

Меня зовут Ира, мне 19 лет и невероятно сильно люблю учиться чему-то новому. Кроме того я и деньги люблю, поэтому уже давно заинтересовалась заработком в социальных сетях. Таким образом мой опыт работы в SMM составляет уже более двух лет. Есть опят работы в ведение личных аккаунтов, написании постов для сети антикафе, ведение официальных страниц школы и ВУЗа. Коротко, но предельно по существу. Спасибо за уделенное время!