Irina_Radchenko

Привет! Я начинающий фрилансер и пока у меня нет отзывов, но мне очень хочется это исправить!
Моя цель - предоставить качественную услугу на рынке. Я понимаю как сложно порой найти ответственного исполнителя и я готова стать таким исполнителем для вас, ведь у меня огромное желание работать)
В течении нашего сотрудничества я всегда остаюсь на связи и даю гарантию на свою работу (в течении 7 дней я бесплатно исправлю ошибки и недочёты)
Навыки:
HTML5, CSS3
BEM
SASS/SCSS
Адаптивная верстка
JavaScript, jQuery
Flexbox
Написание качественного кода
Комментарии
Способы связи:
Telegram: @IrenRadchenko
E-mail: [email protected]
Телефон: +7 911 457 92 70
Оплата:
Безопасная сделка
На карту (Тинькофф, Сбербанк)
Я против войны в Украине!