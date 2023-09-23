Irina_Radchenko

Привет! Я начинающий фрилансер и пока у меня нет отзывов, но мне очень хочется это исправить!

Моя цель - предоставить качественную услугу на рынке. Я понимаю как сложно порой найти ответственного исполнителя и я готова стать таким исполнителем для вас, ведь у меня огромное желание работать)

В течении нашего сотрудничества я всегда остаюсь на связи и даю гарантию на свою работу (в течении 7 дней я бесплатно исправлю ошибки и недочёты)

Навыки:

HTML5, CSS3

BEM

SASS/SCSS

Адаптивная верстка

JavaScript, jQuery

Flexbox

Написание качественного кода

Комментарии

Способы связи:

Telegram: @IrenRadchenko

E-mail: [email protected]

Телефон: +7 911 457 92 70

Оплата: