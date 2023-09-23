Irina_Radchenko

Ирина Irina_Radchenko

 
33 года
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

    Привет! Я начинающий фрилансер и пока у меня нет отзывов, но мне очень хочется это исправить!

Моя цель - предоставить качественную услугу на рынке. Я понимаю как сложно порой найти ответственного исполнителя и я готова стать таким исполнителем для вас, ведь у меня огромное желание работать)

В течении нашего сотрудничества я всегда остаюсь на связи и даю гарантию на свою работу (в течении 7 дней я бесплатно исправлю ошибки и недочёты)

Навыки:

  • HTML5, CSS3

  • BEM

  • SASS/SCSS

  • Адаптивная верстка

  • JavaScript, jQuery

  • Flexbox

  • Написание качественного кода

  • Комментарии

Способы связи:

Telegram: @IrenRadchenko

E-mail: [email protected]

Телефон: +7 911 457 92 70

Оплата:

  • Безопасная сделка

  • На карту (Тинькофф, Сбербанк)