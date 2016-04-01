Irina_Spring

Услуги по написанию статей, обзоров. Переводы.

Написание интересных статей и обзоров на различные темы. Качественный русско-украинский и украино-русский перевод.

Хорошее знание темы платежных карт - опыт работы в банке на руководящей должности в соответствующем департаменте. Написание обзоров, инфомационных, рекомендательных, рекламных статей, отслеживание изменений в законодательстве (Украина), составление и изучение договоров, нормативных документов (краткий отчер-резюме по результатам изучения).

Написание статей на тему отношений в семье, обзоров рынка детских товаров, статей о выборе детских товаров, а также об уходе за детьми до года и их воспитании - темы гигиены, грудного, искусственного и смешанного вскармливания, прикорма, кризисов поведения и много другого.

Другие темы.

Язык - русский, украинский.

Ответственна, пунктуальна. Индивидуальный подход к каждому заказу и каждому заказчику.