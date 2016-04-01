Irina_Spring

Ирина Заяц Irina_Spring

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Услуги по написанию статей, обзоров. Переводы.

Написание интересных статей и обзоров на различные темы. Качественный русско-украинский и украино-русский перевод.

Хорошее знание темы платежных карт - опыт работы в банке на руководящей должности в соответствующем департаменте. Написание обзоров, инфомационных, рекомендательных, рекламных статей, отслеживание изменений в законодательстве (Украина), составление и изучение договоров, нормативных документов (краткий отчер-резюме по результатам изучения).

Написание статей на тему отношений в семье, обзоров рынка детских товаров, статей о выборе детских товаров, а также об уходе за детьми до года и их воспитании - темы гигиены, грудного, искусственного и смешанного вскармливания, прикорма, кризисов поведения и много другого.

Другие темы.

Язык - русский, украинский.

Ответственна, пунктуальна. Индивидуальный подход к каждому заказу и каждому заказчику.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Работа с логотипом
Работаю уже неоднократно, очень довольна сотрудничеством . Рекомендую
Спасибо за качество и оперативность, буду обращаться еще!
Ответный отзыв
ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Разработка логотипа
Отличная заказчица! задание четкое и понятное. Оплата своевременная . Рекомендую
Очень довольна сотрудничеством! Мгновенное и, что самое главное, качественное выполнение заказа. Понимание требований с полуслова, точное и быстрое внесение всех правок. Екатерина - действительно профессионал своего дела!
Ответный отзыв