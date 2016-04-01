Irina_Spring

Разработать стиль надписей и разместить их на носителе заданного размера.
Написание интересных статей и обзоров на различные темы. Качественный русско-украинский и украино-русский перевод.
Хорошее знание темы платежных карт - опыт работы в банке на руководящей должности в соответствующем департаменте. Написание обзоров, инфомационных, рекомендательных, рекламных статей, отслеживание изменений в законодательстве (Украина), составление и изучение договоров, нормативных документов (краткий отчер-резюме по результатам изучения).
Написание статей на тему отношений в семье, обзоров рынка детских товаров, статей о выборе детских товаров, а также об уходе за детьми до года и их воспитании - темы гигиены, грудного, искусственного и смешанного вскармливания, прикорма, кризисов поведения и много другого.
Другие темы.
Язык - русский, украинский.
Ответственна, пунктуальна. Индивидуальный подход к каждому заказу и каждому заказчику.
- $10Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется разработка несложного логотипа магазина детской одежды на основании имеющихся пожеланий по стилю и желаемых цветовых решений.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад