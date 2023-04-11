Подхожу к работе творчески и умею решать коммерческие задачи в проекте.

Здравствуйте! Меня зовут Ирина!

Опыт в Web дизайне чуть больше года, опыт в графическом чуть больше 10 лет.

Подхожу к работе ответственно и творчески, умею решать коммерческие задачи в проекте, всегда на связи, соблюдаю сроки.

Я умею делать хорошо:

Web дизайн:

-Landing Page

-Сайт - визитки

-Корпоративные сайты.

Графический дизайн:

- Полиграфическая продукция

- Оформление презентаций

- Оформление соц. страничек

Навыки:

- Figma

- Adobe XD

- Adobe Photoshop

- Adobe Illustrator

- Corel DRAW

- Основы HTML , CSS

Моё портфолио:

https://www.behance.net/irinaWebDesigner

https://www.behance.net/trembittabd36