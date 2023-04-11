Irina_Trembitska

Ирина Irina_Trembitska

 
45 летУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Была
3 дня назад
Подхожу к работе творчески и умею решать коммерческие задачи в проекте.

Здравствуйте! Меня зовут Ирина!

Опыт в Web дизайне чуть больше года, опыт в графическом чуть больше 10 лет.

Подхожу к работе ответственно и творчески, умею решать коммерческие задачи в проекте, всегда на связи, соблюдаю сроки.

Я умею делать хорошо:

Web дизайн:

-Landing Page

-Сайт - визитки

-Корпоративные сайты.

Графический дизайн:

- Полиграфическая продукция

- Оформление презентаций

- Оформление соц. страничек

Навыки:

- Figma

- Adobe XD

- Adobe Photoshop

- Adobe Illustrator

- Corel DRAW

- Основы HTML , CSS

Моё портфолио:

https://www.behance.net/irinaWebDesigner

https://www.behance.net/trembittabd36

HTMLCSSFigmaIllustratorPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
50%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
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9 месяцев в сервисе
Был
9 месяцев назад
$5
10 баллов
9 месяцев назад
Визитки
Очень понравилось сотрудничать . Коммуникабельная, вежливая , а главное профессионал своего дела. Все было выполнено быстро, качественно, без лишних вопросов, чувствуется опыт и профессионализм. Рекомендую. Сама обязательно обращусь ещё раз) так как мне нужны рекламные плакаты))
Приятный заказчик! Было четкое и понятное ТЗ, поэтому задача выполнена максимально быстро и без правок!
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