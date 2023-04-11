Подхожу к работе творчески и умею решать коммерческие задачи в проекте.
Здравствуйте! Меня зовут Ирина!
Опыт в Web дизайне чуть больше года, опыт в графическом чуть больше 10 лет.
Подхожу к работе ответственно и творчески, умею решать коммерческие задачи в проекте, всегда на связи, соблюдаю сроки.
Я умею делать хорошо:
Web дизайн:
-Landing Page
-Сайт - визитки
-Корпоративные сайты.
Графический дизайн:
- Полиграфическая продукция
- Оформление презентаций
- Оформление соц. страничек
Навыки:
- Figma
- Adobe XD
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Corel DRAW
- Основы HTML , CSS
Моё портфолио:
https://www.behance.net/irinaWebDesigner
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
50%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
9 месяцев назад
Очень понравилось сотрудничать . Коммуникабельная, вежливая , а главное профессионал своего дела. Все было выполнено быстро, качественно, без лишних вопросов, чувствуется опыт и профессионализм. Рекомендую. Сама обязательно обращусь ещё раз) так как мне нужны рекламные плакаты))
Ответный отзыв
Приятный заказчик! Было четкое и понятное ТЗ, поэтому задача выполнена максимально быстро и без правок!