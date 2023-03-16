UI/UX Дизайнер

Програми:

Figma - дизайн сайтів, лендінгів додатків та креативів для соц. мереж

Photoshop - редагування фото

Adobe Illustrator - робота з векторною графікою та дизайн банерів, візитівок, обгорток, листівок, обкладинок...

Етапи роботи:

Moodboard (за вашим ТЗ або після обговорення) + варіанти прототипів головної

сторінки. далі ВАШІ ПРАВКИ



Прототипування інших блоків та сторінок + спливаючих вікон. Далі ВАШІ ПРАВКИ



Дизайн головної сторінки, блоків та сторінок і спливаючих вікон. Далі ВАШІ ПРАВКИ



Кінцевий результат і ваші редагування по потребі.



Кількість правок не обмежена і безкоштовна але впливає на строки.

Мій Instagram https://www.instagram.com/iris_ui.ux_designer_ua/

Мої роботи на Behance https://www.behance.net/yaliavika0d0c0