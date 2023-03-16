Irina_W_06

Ирина Irina_W_06

 
27 летУкраина/Одесса
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
UI/UX Дизайнер

Програми:

Figma - дизайн сайтів, лендінгів додатків та креативів для соц. мереж

Photoshop - редагування фото

Adobe Illustrator - робота з векторною графікою та дизайн банерів, візитівок, обгорток, листівок, обкладинок...

Етапи роботи:

Moodboard (за вашим ТЗ або після обговорення) + варіанти прототипів головної
сторінки. далі ВАШІ ПРАВКИ


Прототипування інших блоків та сторінок + спливаючих вікон. Далі ВАШІ ПРАВКИ


Дизайн головної сторінки, блоків та сторінок і спливаючих вікон. Далі ВАШІ ПРАВКИ


Кінцевий результат і ваші редагування по потребі.

Кількість правок не обмежена і безкоштовна але впливає на строки.

Мій Instagram https://www.instagram.com/iris_ui.ux_designer_ua/

Мої роботи на Behance https://www.behance.net/yaliavika0d0c0

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