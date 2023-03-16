UI/UX Дизайнер
Програми:
Figma - дизайн сайтів, лендінгів додатків та креативів для соц. мереж
Photoshop - редагування фото
Adobe Illustrator - робота з векторною графікою та дизайн банерів, візитівок, обгорток, листівок, обкладинок...
Етапи роботи:
Moodboard (за вашим ТЗ або після обговорення) + варіанти прототипів головної
сторінки. далі ВАШІ ПРАВКИ
Прототипування інших блоків та сторінок + спливаючих вікон. Далі ВАШІ ПРАВКИ
Дизайн головної сторінки, блоків та сторінок і спливаючих вікон. Далі ВАШІ ПРАВКИ
Кінцевий результат і ваші редагування по потребі.
Кількість правок не обмежена і безкоштовна але впливає на строки.
Мій Instagram https://www.instagram.com/iris_ui.ux_designer_ua/
Мої роботи на Behance https://www.behance.net/yaliavika0d0c0
Портфолио
- Music App5 просмотров
- Christmas App8 просмотров
- Main page for Christmas app25 просмотров
- App for pets' grooming salon11 просмотров
- UI/UX Design for E-commerce Furniture shop15 просмотров
- Landingpage for strawberry shop20 просмотров