Irina_chat_bots

Ирина Irina_chat_bots

 
28 летРоссия/Краснодар
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
месяц назад
Архитектор чат-ботов

Здравствуйте, меня зовут Ирина и я сертифицированный архитектор чат-ботов.

Занимаюсь автоматизацией бизнес процессов. Готова создать для Вас персонального кибер-ассистента.

В совершенстве владею api telegram, что позволяет мне создавать проекты с максимально удобным интерфейсом и функционалом.

Визитка Telegram @moi_keysy_bot.
Здесь Вы можете ознакомиться с моими кейсами, посмотреть прайс, подать заявку на консультацию.

Буду рада помочь в реализации любой Вашей идеи!