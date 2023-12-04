Irina_chat_bots

Ирина Irina_chat_botsIrina_chat_bots
28 летРоссия/Краснодар
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
месяц назад
Архитектор чат-ботов
Здравствуйте, меня зовут Ирина и я сертифицированный архитектор чат-ботов.
Занимаюсь автоматизацией бизнес процессов. Готова создать для Вас персонального кибер-ассистента.
В совершенстве владею api telegram, что позволяет мне создавать проекты с максимально удобным интерфейсом и функционалом.
Визитка Telegram @moi_keysy_bot.
Здесь Вы можете ознакомиться с моими кейсами, посмотреть прайс, подать заявку на консультацию.
Буду рада помочь в реализации любой Вашей идеи!
Я против войны в Украине!