Irina_chat_bots

Архитектор чат-ботов

Здравствуйте, меня зовут Ирина и я сертифицированный архитектор чат-ботов.



Занимаюсь автоматизацией бизнес процессов. Готова создать для Вас персонального кибер-ассистента.



В совершенстве владею api telegram, что позволяет мне создавать проекты с максимально удобным интерфейсом и функционалом.



Визитка Telegram @moi_keysy_bot.

Здесь Вы можете ознакомиться с моими кейсами, посмотреть прайс, подать заявку на консультацию.



Буду рада помочь в реализации любой Вашей идеи!