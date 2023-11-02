Irinaa11

Ирина Irinaa11

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Роблю презентації і кайфую

Привіт) Мене звати Іра мені 21 рік і я дуже люблю робити гарні презентації!)

Тож якщо тобі потрібна крута, яскрава й наповнена робота на пару, урок або виступ, то тобі до мене. Але гарно роблю й стримані, ділові та серйозні презентації для офісів та просто серйозних людей)

Портфолио

Презентации
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$1/час
от $6от 2 дней
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