Буду рада плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству. Я начинающий копирайтер. На данном этапе прохожу обучение в школе удаленных профессий Profi Internet. Выбрав меня, вы получите грамотные и интересные тексты, которые будут выполнены в срок.

Почему стоит выбрать именно меня?:

Пишу тексты строго по ТЗ со 100% уникальностью

Тексты на 100% интересны и полезны читателю;

Первую статью я всегда пишу в полцены, для того, чтобы в дальнейшем наше сотрудничество было долгим и плодотворным,

Гарантирую за каждый день просрочки скидку 10%.

Мои цены:

Рерайтинг 50 руб/1000 зн,

Копирайтинг (информационные статьи, Seo-тексты, продающие статьи, карточки товаров, статьи для категорий интернет-магазинов) 100 руб/1000 зн,

Тексты для сайтов (на главную, о нас) 300 руб/100 зн.

Пишите мне в л/с буду рада помочь.

Я в соцсетях: https://vk.com/id5149231, https://www.instagram.com/irinaem930?r=nametag

Мое портфолио:

https://drive.google.com/drive/folders/1Cl4wS-N7Yk0nTLuPgMM5eYcw7SPjue_X?usp=sharing