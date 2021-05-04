Буду рада плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству. Я начинающий копирайтер. На данном этапе прохожу обучение в школе удаленных профессий Profi Internet. Выбрав меня, вы получите грамотные и интересные тексты, которые будут выполнены в срок.
Почему стоит выбрать именно меня?:
- Пишу тексты строго по ТЗ со 100% уникальностью
- Тексты на 100% интересны и полезны читателю;
- Первую статью я всегда пишу в полцены, для того, чтобы в дальнейшем наше сотрудничество было долгим и плодотворным,
- Гарантирую за каждый день просрочки скидку 10%.
- Рерайтинг 50 руб/1000 зн,
- Копирайтинг (информационные статьи, Seo-тексты, продающие статьи, карточки товаров, статьи для категорий интернет-магазинов) 100 руб/1000 зн,
- Тексты для сайтов (на главную, о нас) 300 руб/100 зн.
Я в соцсетях: https://vk.com/id5149231, https://www.instagram.com/irinaem930?r=nametag
Мое портфолио:
https://drive.google.com/drive/folders/1Cl4wS-N7Yk0nTLuPgMM5eYcw7SPjue_X?usp=sharing
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