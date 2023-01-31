Наберу текст в Word на русском языке! Работы быстро и качественно.

Приветствую Вас на своем аккаунте!

С радостью помогу Вам в любом деле качественно и быстро!

Мое имя Ирина. Проживаю в Беларуси . Имею хороший опыт работы наборе и редактировании текстов различной тематики и т.д.

Я целеустремленный,творческий и креативный человек с большим энтузиазмом и желанием изучать что-то новое. Всегда стремлюсь к совершенству,идеальности во всем. Быстро учусь чему-то новому. Довожу дело до конца. Я ответственная,что очень важно в любой сфере деятельности. Коммуникабельна и всегда нахожу общий язык с любым человеком.

В свободное время увлекаюсь литературой различных жанров и саморазвитием. Выбрала данную сферу деятельности в качестве подработки и развития. Работу выполняю всегда,вне зависимости от ситуации.

Благодарю за Ваше внимание!