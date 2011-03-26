Iriskino

Ирина Iriskino

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Хорошее знание Photoshop, CorelDraw и другие программы по мелочи :).

e-mail: [email protected]

Отзывы заказчиков

simgsm
Вадим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Дозаполнить сайт (сегодня)
Все отлично и быстро!
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Ответный отзыв
ttstudio
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
14 лет назад
Подготовка базы телефонов
Ирина делает работу очень старательно, задает вопросы, чтобы обеспечить наилучшее качество. Рекомендую!
Хороший, приятный в общении заказчик. Четкая постановка задания. Своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
2 отзыва
$2/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга