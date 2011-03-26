Хорошее знание Photoshop, CorelDraw и другие программы по мелочи :).
e-mail: [email protected]
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
14 лет назад
Все отлично и быстро!
$2
10 баллов
14 лет назад
Ирина делает работу очень старательно, задает вопросы, чтобы обеспечить наилучшее качество. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший, приятный в общении заказчик. Четкая постановка задания. Своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
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2 отзыва
$2/час
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