IrukandjiMed

Переводчик, преподаватель английского более пяти лет. Мыслю на английском :)

Изучаю язык с младшего дошкольного возраста. Закончила английскую школу Елены Джонсон. На данный момент преподаю частные уроки, занимаюсь переводом письменным и синхронным.

Имею авторскую работу по теме "Переводческие трансформации".

Регулярное общение с носителями языка.

Перевожу любой тип литературы и разговорной речи, как с русского на английский, так и наоборот:

-технические тексты

-документация

-художественные тексты, переводы произведений

-синхронный перевод, в том числе с видео (составление субтитров)

-перевод докладов, научных/дипломных/исследовательских работ

Буду рада сотрудничеству с Вами :}