IrukandjiMed

Татьяна Шведова IrukandjiMedIrukandjiMed
25 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Переводчик, преподаватель английского более пяти лет. Мыслю на английском :)
Изучаю язык с младшего дошкольного возраста. Закончила английскую школу Елены Джонсон. На данный момент преподаю частные уроки, занимаюсь переводом письменным и синхронным.
Имею авторскую работу по теме "Переводческие трансформации".
Регулярное общение с носителями языка.
Перевожу любой тип литературы и разговорной речи, как с русского на английский, так и наоборот:
-технические тексты
-документация
-художественные тексты, переводы произведений
-синхронный перевод, в том числе с видео (составление субтитров)
-перевод докладов, научных/дипломных/исследовательских работ
Буду рада сотрудничеству с Вами :}
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