IrynaDiachenko

Сегодняшний день обмену и возврату не подлежит!
Создание своих и модернизация чужих текстовых и визуальных идей.
Выполняю/создаю/оживляю качественно в срок:
- авторские произведения
- SMM-тексты
- рерайтинг
- копирайтинг
- информационные статьи
- редакция/фирменная упаковка текста
- UI/UX дизайн
- HTML + CSS
В работе применяю художественный/ деловой/ смешанный стиль, а также аналитическое и креативное мышление.
НЕ ВЫПОЛНЯЮ:
- для личностей, которые сами не знают , чего хотят
- бесплатно
Образование: высшее экономическое,
Опыт работы: 3 года по специальности, далее продажа услуг 13 лет (сфера фитнес), смена деятельности на Спортивный нутрициолог (3 года)
С февраля 2021 год курсы в GoIt – HTML+CSS, UI/UX дизайн
Изучаю Java Script
Характеристики: индивидуальный подход, ответственность, универсальность, целеустремленность, быстрая адаптация к новой ситуации.
Хобби: спорт, нутрициология, фото, кулинария
Языки: русский, украинский – свободно; английский – твердый pre intermidiate
Работаю с понедельника по пятницу, 10:00 – 19:00 GMT.
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Связаться со мной вы можете в личном сообщении в рамках сервиса, дальнейшие контакты – после предварительного обсуждения проекта.
ОПЛАТА:
PayPal, Visa/MasterCard, Приват24, денежные переводы различных систем.