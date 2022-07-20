IrynaDiachenko

Сегодняшний день обмену и возврату не подлежит!

Создание своих и модернизация чужих текстовых и визуальных идей.

Выполняю/создаю/оживляю качественно в срок:

- авторские произведения

- SMM-тексты

- рерайтинг

- копирайтинг

- информационные статьи

- редакция/фирменная упаковка текста

- UI/UX дизайн

- HTML + CSS

В работе применяю художественный/ деловой/ смешанный стиль, а также аналитическое и креативное мышление.

НЕ ВЫПОЛНЯЮ:

- для личностей, которые сами не знают , чего хотят

- бесплатно

Образование : высшее экономическое,

Опыт работы : 3 года по специальности, далее продажа услуг 13 лет (сфера фитнес), смена деятельности на Спортивный нутрициолог (3 года)

С февраля 2021 год курсы в GoIt – HTML+CSS, UI/UX дизайн

Изучаю Java Script

Характеристики: индивидуальный подход, ответственность, универсальность, целеустремленность, быстрая адаптация к новой ситуации.

Хобби: спорт, нутрициология, фото, кулинария

Языки: русский, украинский – свободно; английский – твердый pre intermidiate

Работаю с понедельника по пятницу, 10:00 – 19:00 GMT.

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Связаться со мной вы можете в личном сообщении в рамках сервиса, дальнейшие контакты – после предварительного обсуждения проекта.

ОПЛАТА:

PayPal, Visa/MasterCard, Приват24, денежные переводы различных систем.