Якісна та швидка робота

Всім привіт! Мене звати Ірина. На фрилансі я вже понад 2 роки. Працюю як з текстовими файлами так і з соціальними мережами. Роботу виконую чітко, вчасно та якісно. Швидко знахожу спільну мову з людьми. Володію декількома мовами, а саме: українською, англійською, французькою, польською та російською. Буду рада співпрацювати з вами.