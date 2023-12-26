Iryna_009

Ірина Iryna_009

 
30 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Якісна та швидка робота

Всім привіт! Мене звати Ірина. На фрилансі я вже понад 2 роки. Працюю як з текстовими файлами так і з соціальними мережами. Роботу виконую чітко, вчасно та якісно. Швидко знахожу спільну мову з людьми. Володію декількома мовами, а саме: українською, англійською, французькою, польською та російською. Буду рада співпрацювати з вами.

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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1284
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання