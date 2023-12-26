Якісна та швидка робота
Всім привіт! Мене звати Ірина. На фрилансі я вже понад 2 роки. Працюю як з текстовими файлами так і з соціальними мережами. Роботу виконую чітко, вчасно та якісно. Швидко знахожу спільну мову з людьми. Володію декількома мовами, а саме: українською, англійською, французькою, польською та російською. Буду рада співпрацювати з вами.
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1284
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання