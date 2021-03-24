В срок, корректно, честно

Учитель биологии в школе. Стаж - 25 лет педагогической деятельности. С сентября 2012 г. нахожусь на пенсии по выслуге лет. Увлекаюсь журналистикой. Могу писать статьи по:

-цветоводству (комнатному и садовому);

- декоративным и ядовитым растениям;

- опасным и ядовитым животным;

-аквариумистике;

- экологии;

-содержанию декоративных животных в доме.

Помимо этого возможно:

- на основе предоставленных фото и основных моментов (материалы и инструменты, некоторые нюансы) написать мастер-класс по рукоделию и полезных мелочей для дома;

-разработать школьную игру по биологии/экологии для детей (цель, возраст, количество заданий указывает заказчик) и т.д.

Пишу на украинском или русском языках по желанию заказчика. Стоимость работы будет зависеть от сложности. Оплата на карту Приватбанка (только в гривнах). Порядочность гарантирую. При выполнении заказа может потребоваться консультация с вами по интересующим вопросам в целях лучшего выполнения работы.