Учитель биологии в школе. Стаж - 25 лет педагогической деятельности. С сентября 2012 г. нахожусь на пенсии по выслуге лет. Увлекаюсь журналистикой. Могу писать статьи по:
-цветоводству (комнатному и садовому);
- декоративным и ядовитым растениям;
- опасным и ядовитым животным;
-аквариумистике;
- экологии;
-содержанию декоративных животных в доме.
Помимо этого возможно:
- на основе предоставленных фото и основных моментов (материалы и инструменты, некоторые нюансы) написать мастер-класс по рукоделию и полезных мелочей для дома;
-разработать школьную игру по биологии/экологии для детей (цель, возраст, количество заданий указывает заказчик) и т.д.
Пишу на украинском или русском языках по желанию заказчика. Стоимость работы будет зависеть от сложности. Оплата на карту Приватбанка (только в гривнах). Порядочность гарантирую. При выполнении заказа может потребоваться консультация с вами по интересующим вопросам в целях лучшего выполнения работы.
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