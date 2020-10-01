Качественный UI/UX Дизайн

Здравствуйте, меня зовут Ирина и я веб-дизайнер.

Люблю совмещать логику и дизайн в работе, создавать сайты в первую очередь удобные для пользователя.

Мои услуги:

Дизайн сайтов, лендингов, моб. приложений, иконок.

Мои преимущества:

Соблюдение сроков выполнения работы;

Очень требоветельна к качеству своей работы;

Быстро отвечаю на вопросы заказчиков;

После завершения работы останусь на связи, при необходимости сделаю правки;

Нормально реагирую на критику и замечания;

Приятная цена за услуги :)

Спасибо за внимание!

Буду рада сотрудничать.

Как со мной связаться:

Email: [email protected]

Viber: +380953160567

Telegram: +380953160567