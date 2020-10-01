Iryna_Derkach

Ирина Iryna_Derkach

 
34 годаУкраина/Ивано-Франковск
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Качественный UI/UX Дизайн

Здравствуйте, меня зовут Ирина и я веб-дизайнер.

Люблю совмещать логику и дизайн в работе, создавать сайты в первую очередь удобные для пользователя.  

Мои услуги:

Дизайн сайтов, лендингов, моб. приложений,  иконок.

Мои преимущества:

  • Соблюдение сроков выполнения работы;
  • Очень требоветельна к качеству своей работы;
  • Быстро отвечаю на вопросы заказчиков;
  • После завершения работы останусь на связи, при необходимости сделаю правки;
  • Нормально реагирую на критику и замечания;
  • Приятная цена за услуги :)
Спасибо за внимание!

Буду рада  сотрудничать.

Как  со мной связаться:

Email: [email protected]

Viber: +380953160567

Telegram: +380953160567

Дизайн сайта
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