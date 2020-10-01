Ирина Iryna_DerkachIryna_Derkach
34 годаУкраина/Ивано-Франковск
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Качественный UI/UX Дизайн
Здравствуйте, меня зовут Ирина и я веб-дизайнер.
Люблю совмещать логику и дизайн в работе, создавать сайты в первую очередь удобные для пользователя.
Мои услуги:
Дизайн сайтов, лендингов, моб. приложений, иконок.
Мои преимущества:
- Соблюдение сроков выполнения работы;
- Очень требоветельна к качеству своей работы;
- Быстро отвечаю на вопросы заказчиков;
- После завершения работы останусь на связи, при необходимости сделаю правки;
- Нормально реагирую на критику и замечания;
- Приятная цена за услуги :)
Буду рада сотрудничать.
Как со мной связаться:
Email: [email protected]
Viber: +380953160567
Telegram: +380953160567
Портфолио
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