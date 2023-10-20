Современный и качественный дизайн. Презентації, графіка для соц. мереж, ретуш, та ін.
Примеры моей анимации https://www.pinterest.ie/Iryna_SB/
#картинки для сайта #работа в фотошопе #фото для сайта #дизайн презентации #креатив для социальных сетей #ретуш #несложная анимация #картинки для социальных сетей #инфографика
Портфолио
- Presentation for transport services providerнет просмотров
- Презентация для инвестиционной компаниинет просмотров
- Technology company slidesнет просмотров
- Дизайн пресс-релиза для технологічної компаніїнет просмотров
- Дизайн поста для производителя кондитерских изделийнет просмотров
- Банери для IT компаніїнет просмотров
- Презентація для маркетингової агенціїнет просмотров
- Дизайн поста для университетанет просмотров
- Инфографика для IT компаниинет просмотров
- Презентация для мультимедийной компаниинет просмотров
- Креатив поста для архитектурного агенстванет просмотров
Презентации
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#609
Баннеры
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#1245
Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#2059