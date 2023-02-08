Таргет, Дизайн, Бренд менеджер інстаграм, смм

В минулому керівник збуту та маркетингу, з п'яти річним стажем, на заводі Профмаш

який виготовляв гідроциліндри. Чепез окупацію прийшлось покинути місто та

починати кар'єру зі старту.

Стресостійка та багатофункціональна. Честна та самовіддана до роботи, працюю

завжди на результат. Ініціативна та амбіциозна, працюю там де віддчуваю себе

потрібною. Генератор ідей та розвитку в компанії завжди була Я.

Маю досвід керування авто категорії B, непрепинний стаж 10 років.

Досвід холодних продажів, обробка заперечень, переговори віч на віч, збільшення

продажів та розширення клієнтської бази , робота з дебіторками, планування

продажів на майбутній період, планування зустрічей, командировки виїзди на

Особисті дані переговори та заключення договорів. Вихід на Європейський рівень.

Маркетинг - створення сайту компанії з нуля, ребрендинг компанії, промальовка