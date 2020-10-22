Редактор и корректор текстов.
Я студент-филолог четвертого курса , оказываю помощь как в редактировании отдельных текстов , так и больших объемов литературного материала , занимаюсь копирайтингом. Также выполняю задания по школьной программе по таким предметам , как русский язык , литература , история ,обществознание , предпочитаю написание эссе, сочинений и развернутые ответы на вопросы. Работаю очень быстро и качественно.
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
5 лет назад
Быстро и качественно!
Ответный отзыв
С заказчиком было легко и приятно работать , оплата была произведена сразу.