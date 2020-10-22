Isaeva_Anastasia

Анастасия Isaeva_Anastasia

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Редактор и корректор текстов.

Я студент-филолог четвертого курса , оказываю помощь как в редактировании отдельных текстов , так и больших объемов литературного материала , занимаюсь копирайтингом. Также выполняю задания по школьной программе по таким предметам , как русский язык , литература , история ,обществознание , предпочитаю написание эссе, сочинений и развернутые ответы на вопросы. Работаю очень быстро и качественно.

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Отзывы заказчиков

zpsixiator
Андрей 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Легкая задача по истории на 5 минут
Быстро и качественно!
С заказчиком было легко и приятно работать , оплата была произведена сразу.
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