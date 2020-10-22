Редактор и корректор текстов.

Я студент-филолог четвертого курса , оказываю помощь как в редактировании отдельных текстов , так и больших объемов литературного материала , занимаюсь копирайтингом. Также выполняю задания по школьной программе по таким предметам , как русский язык , литература , история ,обществознание , предпочитаю написание эссе, сочинений и развернутые ответы на вопросы. Работаю очень быстро и качественно.