🤝Приветствую всех!

‍ Я - верстальщик, который движется вперед и развивается в своем направлении. Трудности меня закаляют, т.к. я узнаю что-то новое и становлюсь профессионалом. Так что я сделаю Ваш сайт качественным и все в срок.

В общении больше ценю честность. Так что с Вами я буду максимальна откровенна. А также главное понимание! Поэтому буду внимательно прислушиваться к Вам, чтобы сделать работу еще лучше. Если будут какие-то трудности, я буду доводить их до конца и не брошу работу на пол пути.

👍Что я знаю и умею:

- HTML-HTML5

- CSS-CSS3

- Bootstrap 5

- Из библиотек: jquery, slick-slide

- Адаптивную верстку

- Методология БЭМ

- Pixel Perfect

- Основы JavaScript

- Grid Layout

- Figma

💪Плюсы моей работы:

 Я сделаю все как предоставлено в макете!

盧 Удобство для пользователей. Если у Вас нет дизайна адаптивного сайта, не переживайте, у меня в этом есть опыт и я сделаю все так, чтобы пользователи остались довольны.

✍ Исправление недочетов. Если Вы заметили после выполнения заказа какие-то проблемы, сразу можете обращаться ко мне. Исправления будут безо очередными и самое главное бесплатными!

Все сделано в срок! И как говорилось выше, заказ будет выполнен всегда во время!

六‍Уже есть что обсудить?

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Whatsapp - +7 (911) 416 32 94