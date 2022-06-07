🤝Приветствую всех!
Я - верстальщик, который движется вперед и развивается в своем направлении. Трудности меня закаляют, т.к. я узнаю что-то новое и становлюсь профессионалом. Так что я сделаю Ваш сайт качественным и все в срок.
В общении больше ценю честность. Так что с Вами я буду максимальна откровенна. А также главное понимание! Поэтому буду внимательно прислушиваться к Вам, чтобы сделать работу еще лучше. Если будут какие-то трудности, я буду доводить их до конца и не брошу работу на пол пути.
👍Что я знаю и умею:
- HTML-HTML5
- CSS-CSS3
- Bootstrap 5
- Из библиотек: jquery, slick-slide
- Адаптивную верстку
- Методология БЭМ
- Pixel Perfect
- Основы JavaScript
- Grid Layout
- Figma
💪Плюсы моей работы:
Я сделаю все как предоставлено в макете!
盧 Удобство для пользователей. Если у Вас нет дизайна адаптивного сайта, не переживайте, у меня в этом есть опыт и я сделаю все так, чтобы пользователи остались довольны.
✍ Исправление недочетов. Если Вы заметили после выполнения заказа какие-то проблемы, сразу можете обращаться ко мне. Исправления будут безо очередными и самое главное бесплатными!
Все сделано в срок! И как говорилось выше, заказ будет выполнен всегда во время!
六Уже есть что обсудить?
Telegram - https://t.me/IsayReg
Instagram - https://www.instagram.com/isay69.4/
Whatsapp - +7 (911) 416 32 94
Mail - [email protected]
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