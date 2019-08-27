Fullstack программист
Доброго времени суток! Я фрилансер. Веб-разработчик, работал над проектами разных сложностей. На backend использую Laravel / Yii2 / Express.js, На фронте Vue. Так же достаточно много работал с docker, webpack, gulp. Есть опыт работы с nodeJs, приходилось использовать socket.io. Так же разрабатывал проект в котором использовал стек nodeJs + MongoDB + Angular. Собственно открыт к сотрудничеству)
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Отзывы заказчиков
$20
5 баллов
6 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!