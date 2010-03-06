Дизайн интерьеров, выставочных стендов.
Дизайн интерьеров, выставочных стендов.
Визуализация, Анимация.
Сроки и цены выполнения по каждому проекту оговариваются отдельно.
Портфолио
- Домик с визуализацией.388 просмотров
- Дом, просто деревянный дом529 просмотров
- Визуализация кухни.573 просмотра
- Дом со сруба618 просмотров
- Банька405 просмотров
- Дизайн и визуализация блинной.1301 просмотр
- 3D Визуализация коттеджа691 просмотр
- Архитектурная визуализация418 просмотров
- Метановая заправка589 просмотров
- Пиццерия (зал)453 просмотра
- Дизайн, визуализация выставочного стенда550 просмотров
- Дизайн. Бассейн (фрагмент)470 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
15 лет назад
Blender
Иштван - настоящий мастер 3D - блендера. Работа выполнена блестяще, сроки минимальны. Никаких пререканий, недовольств. Делал работу до тех пор, пока не получилось идеально. Человек дела, за свои слова и дела отвечает. Хороший партнер, приятно работать с такими людьми. В будущем буду сотрудничать. Советую и другим.
Ответный отзыв
Заказчик, с которым приятно работать. Задачи на выполнение максимально конкретизированы. Работа оплачивается достойно и в срок. В общем работать с таким Заказчиком - одно удовольствие. Рекомендую всем, а сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество
3D-графика
1 отзыв
от $50
от 2 дней
#138
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $150
от 5 дней
#1355