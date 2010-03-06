Ishtvan

Иштван Палади Ishtvan

 
56 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Дизайн интерьеров, выставочных стендов.

Дизайн интерьеров, выставочных стендов.

Визуализация, Анимация.

Сроки и цены выполнения по каждому проекту оговариваются отдельно.

Портфолио

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Отзывы заказчиков

LAYAN_DAVID
Лаян 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
$5
10 баллов
15 лет назад
Модели продукции в Blender
Blender
Иштван - настоящий мастер 3D - блендера. Работа выполнена блестяще, сроки минимальны. Никаких пререканий, недовольств. Делал работу до тех пор, пока не получилось идеально. Человек дела, за свои слова и дела отвечает. Хороший партнер, приятно работать с такими людьми. В будущем буду сотрудничать. Советую и другим.
Заказчик, с которым приятно работать. Задачи на выполнение максимально конкретизированы. Работа оплачивается достойно и в срок. В общем работать с таким Заказчиком - одно удовольствие. Рекомендую всем, а сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
3D-графика
1 отзыв
от $50
от 2 дней
#138
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $150
от 5 дней
#1355