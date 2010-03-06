Иштван - настоящий мастер 3D - блендера. Работа выполнена блестяще, сроки минимальны. Никаких пререканий, недовольств. Делал работу до тех пор, пока не получилось идеально. Человек дела, за свои слова и дела отвечает. Хороший партнер, приятно работать с такими людьми. В будущем буду сотрудничать. Советую и другим.