Frontend Developer, Разработчик чат-ботов, Linux администрирование

Привет! Меня зовут Искандар! Мне 27 лет и я живу в Узбекистане. Люблю над собой работать и исправлять свои баги )))

Я могу верстать сайты и разрабатываю чат ботов! В верстке опыта 2 года! (Разработка исправления и т.д.).Делаю проекты за недорого (Цену можно увидеть в низу!) Есть опыт в разработке чат ботов 6-х месяцев. Знаю Linux среду!

Рад буду поработать команде!

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Мои услуги:

Верстка по макету (большие так и маленькие сайты)

Сайты под ключ

Доработка сайта (добавление адаптивности, изменение размеров и т.д.)

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Знаю технологии :

Sass

Angular

Bootstrap

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ЯП (Языки программирование)

HTML

CSS

JavaScript

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Чат-боты

Работа в конструкторе

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Связь со мной!

Телефон : +998-99-840-11-84(Uz)

Телеграм : https://t.me/iskandar0830

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Имею 2 года опыта в веб-разработке!

Делаю крутые проекты за недорого от 1 доллара до 200 долларов

Рад буду с вами поработать и пообщаться!

Станьте моим первым клиентом!