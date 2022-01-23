Искандар Iskandar-CoderIskandar-Coder
Привет! Меня зовут Искандар! Мне 27 лет и я живу в Узбекистане. Люблю над собой работать и исправлять свои баги )))
Я могу верстать сайты и разрабатываю чат ботов! В верстке опыта 2 года! (Разработка исправления и т.д.).Делаю проекты за недорого (Цену можно увидеть в низу!) Есть опыт в разработке чат ботов 6-х месяцев. Знаю Linux среду!
Рад буду поработать команде!
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Мои услуги:
- Верстка по макету (большие так и маленькие сайты)
- Сайты под ключ
- Доработка сайта (добавление адаптивности, изменение размеров и т.д.)
Знаю технологии :
- Sass
- Angular
- Bootstrap
ЯП (Языки программирование)
- HTML
- CSS
- JavaScript
Чат-боты
- Работа в конструкторе
Связь со мной!
Телефон : +998-99-840-11-84(Uz)
Телеграм : https://t.me/iskandar0830
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Имею 2 года опыта в веб-разработке!
Делаю крутые проекты за недорого от 1 доллара до 200 долларов
Рад буду с вами поработать и пообщаться!
Станьте моим первым клиентом!
- Верстка сайта24 просмотра