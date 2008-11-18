It-Luxe

Олег Ткач It-Luxe

 
35 летУкраина/Одесса
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Дизайн порталов, магазинов

Делаю качественные интернет-магазины и порталы.

Возможна верстка.

Средняя стоимость макета $250.

Средняя стоимость одной внутренней $25.

Среднее время выполнения главной 4-5 дней.

* Предоставлю реальные отзывы от работодателей по запросу.

** Аванс 50% (в подтверждение вашего согласия работать со мной. возвращается только в случае отказа от проекта с моей стороны)

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Отзывы заказчиков
damour
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Анимированный gif-баннер 468x60
Заказывал флеш-баннер, все быстро и качественно. Порекомендовал, как лучше сделать. Сразу видно, что профессионал. 10 баллов ;)
Делал flash-баннер по заказу Дмитрия. Адекватная постановка задачи, приятное общение, никаких вопросов с оплатой. Надеюсь будем работать еще!
Ответный отзыв
sibcom
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$100
8 баллов
15 лет назад
Баннера + Юзербары - 2
Быстро, четко и качественно.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $150
от 3 дней
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