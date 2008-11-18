Дизайн порталов, магазинов
Делаю качественные интернет-магазины и порталы.
Возможна верстка.
Средняя стоимость макета $250.
Средняя стоимость одной внутренней $25.
Среднее время выполнения главной 4-5 дней.
* Предоставлю реальные отзывы от работодателей по запросу.
** Аванс 50% (в подтверждение вашего согласия работать со мной. возвращается только в случае отказа от проекта с моей стороны)
Портфолио
- Интернет-магазин даров природы: лекарства, космети186 просмотров
- Клуб скидок для мам241 просмотр
- Интернет-супермаркет электроники и бытовой техни162 просмотра
- Интернет магазин детских товаров209 просмотров
- Интернет-магазин для детей и родителей137 просмотров
- Строительная техника из Китая187 просмотров
- Магазин здорового питания273 просмотра
- Портал о ремонте и интерьерах173 просмотра
- Программное обеспечение для игровых автоматов142 просмотра
- Магазин букетов из цветов и конфет178 просмотров
- Электрические системы для дома и офиса165 просмотров
- Интернет-магазин бытовой техники213 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
15 лет назад
Заказывал флеш-баннер, все быстро и качественно. Порекомендовал, как лучше сделать. Сразу видно, что профессионал. 10 баллов ;)
Ответный отзыв
Делал flash-баннер по заказу Дмитрия. Адекватная постановка задачи, приятное общение, никаких вопросов с оплатой. Надеюсь будем работать еще!
$100
8 баллов
15 лет назад
Быстро, четко и качественно.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, своевременная оплата.
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $150
от 3 дней
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