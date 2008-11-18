Дизайн порталов, магазинов

Делаю качественные интернет-магазины и порталы.

Возможна верстка.

Средняя стоимость макета $250.

Средняя стоимость одной внутренней $25.

Среднее время выполнения главной 4-5 дней.

* Предоставлю реальные отзывы от работодателей по запросу.

** Аванс 50% (в подтверждение вашего согласия работать со мной. возвращается только в случае отказа от проекта с моей стороны)