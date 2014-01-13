Iternity

Андрей Iternity

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Верстка сайтов
  • Кроссбраузерная верстка под все современные браузеры с применением HTML5, CSS3, jQuery.
  • Верстка под CMS: uCoz, DLE.
  • Дизайн сайтов, логотипов, шапок, элементов сайта, создание иллюстраций в Photoshop.

Отзывы заказчиков

Redox
46 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$90
10 баллов
11 лет назад
Сверстать 20 однотипных шаблонов HTML+CSS+JS
CSSHTMLJavaScript
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $250
от 10 дней
нет рейтинга