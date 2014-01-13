Верстка сайтов
- Кроссбраузерная верстка под все современные браузеры с применением HTML5, CSS3, jQuery.
- Верстка под CMS: uCoz, DLE.
- Дизайн сайтов, логотипов, шапок, элементов сайта, создание иллюстраций в Photoshop.
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Отзывы заказчиков
$90
10 баллов
11 лет назад
CSSHTMLJavaScript
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
от $30
от 2 дней
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $250
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