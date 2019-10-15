- Занимаюсь дизайном логотипов, флаеров, визиток и любой печатной продукции, которая предполагает наличие индивидуального и узнаваемого стиля. Готова исполнять желаемое в действительное :)
- Большинство моих работ представленных в портфолио можно отредактировать под Ваши предпочтения, после покупки логотипа экспозиция из портфолио удаляется и я загружаю окончательный вариант.
- Естественно и в короткий срок обработаю ваши фото. Работаю на результат, сначала предоставляю обработанное фото, если все устраивает - получаю оплату.
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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
6 лет назад
Талант художника при обработке фотографий, приятно общаться)
Ответный отзыв
Роман-прямолинейный и ответственный заказчик, объяснил пожелания четко и понятно. Рекомендую к сотрудничеству!