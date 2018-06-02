-Каждый проект стараюсь сделать уникальным и эффективным!
-Постоянная связь с заказчиком (НИКУДА НЕ ПРОПАДАЮ), и согласованные
решения проблем!
Вы гарантировано получаете:
- Современный и Эффективный Дизайн ( Следя за сегодняшними трендами и соблюдая необходимые правила я способен создавать актуальные и рабочие макеты )
- Понятный и не лишённый юзабилити интерфейс ( Что-бы интерфейс был понятен вашей аудитории я
анализирую ее, и только после приступаю к проектировке страницы исключая возможные сложности)
- Реализация ваших идей ( Я принимаю к сведению просьбы и идеи клиента, и стараюсь реализовать
их в дизайн будущего Landing Page )
- Работающий Landing Page (Я делаю не просто дизайн, я делаю его "Настроенным" под вашу аудиторию,
анализирую конкурентов и погружаюсь в сам бизнес, что-бы вы получили работающий лендинг и не
потеряли деньги в пустую)
Портфолио
- Landing Page | Художественная ковка394 просмотра