IvanBabaitsev

Иван IvanBabaitsev

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Современный и Эффективный дизайн

-Каждый проект стараюсь сделать уникальным и эффективным! 

-Постоянная связь с заказчиком (НИКУДА НЕ ПРОПАДАЮ), и согласованные 

решения проблем! 

Вы гарантировано получаете: 

- Современный и Эффективный Дизайн ( Следя за сегодняшними трендами и соблюдая необходимые правила я способен создавать актуальные и рабочие макеты ) 

- Понятный и не лишённый юзабилити интерфейс ( Что-бы интерфейс был понятен вашей аудитории я 

анализирую ее, и только после приступаю к проектировке страницы исключая возможные сложности) 

- Реализация ваших идей ( Я принимаю к сведению просьбы и идеи клиента, и стараюсь реализовать 

их в дизайн будущего Landing Page ) 

- Работающий Landing Page (Я делаю не просто дизайн, я делаю его "Настроенным" под вашу аудиторию, 

анализирую конкурентов и погружаюсь в сам бизнес, что-бы вы получили работающий лендинг и не 

потеряли деньги в пустую) 

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Отзывы заказчиков

dmy3
40 лет
11 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$50
8 баллов
7 лет назад
Нужен дизайн лендинга
Немного сорвались сроки. В целом - сотрудничеством доволен.
Честный и приятный по общению человек. Сработались моментально, дал четко и ясно понять задачу. Работать было приятно.
Ответный отзыв
Timofei_Popkov
Тимофей 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Шапку и логотип канала на Youtube
Быстро и качественно. Даже слишком быстро. Рекомендую.
Сработались быстро, оплата точно в срок. Рекомендую)
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
$5/час
от 1 дня
#543