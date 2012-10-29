Symfony;Yii;1c-bitrix;PHP ООП;MySQL, PostgreSQL;JavaScript, jQuery. Оптимизация под высокие нагрузки.
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
11 лет назад
Прекрасный специалист своего дела! Быстро нашел ошибку, и ПРОФЕССИОНАЛЬНО объяснил как исправить, дал не большую консультацию по даному вопросу! Очень приятно работат. Советую!
Ответный отзыв
Очень легко и приятно работать. Никаких проблем с оплатой - мгновенно перечислил 50% предоплаты и 50% сразу как получил решение проблемы. Побольше бы таких порядочных людей. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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