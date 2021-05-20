Html верстка сайтов

Приветствую! Я занимаюсь HTML версткой.

Если вам нужна верстка сайта по макету то я буду рад вам помочь.

Гарантия на верстку. После выполнения вы можете в течении месяца обратиться ко мне с мелкими правками или доработками ( не все мелочи можно учесть в тех. задании и макете ) и я сделаю их абсолютно бесплатно.

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