IvanIvanov1014

Алексей IvanIvanov1014

 
38 летРоссия/Екатеринбург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Html верстка сайтов

Приветствую! Я занимаюсь HTML версткой.

Если вам нужна верстка сайта по макету то я буду рад вам помочь.

Гарантия на верстку. После выполнения вы можете в течении месяца обратиться ко мне с мелкими правками или доработками ( не все мелочи можно учесть в тех. задании и макете ) и я сделаю их абсолютно бесплатно.

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Знания:
  • HTML5
  • CSS3
  • jQuery
  • Flexbox
  • Адаптивная верстка.
Верстка сайтаHTMLjQuery
Портфолио