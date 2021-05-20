Алексей IvanIvanov1014IvanIvanov1014
38 летРоссия/Екатеринбург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Html верстка сайтов
Приветствую! Я занимаюсь HTML версткой.
Если вам нужна верстка сайта по макету то я буду рад вам помочь.
Гарантия на верстку. После выполнения вы можете в течении месяца обратиться ко мне с мелкими правками или доработками ( не все мелочи можно учесть в тех. задании и макете ) и я сделаю их абсолютно бесплатно.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Skype: live:.cid.f0522b0f7cb680c7
- HTML5
- CSS3
- jQuery
- Flexbox
- Адаптивная верстка.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Адаптивная верстка22 просмотра
- Адаптивная верстка16 просмотров
- Адаптивная верстка21 просмотр
- Адаптивная верстка сайта43 просмотра