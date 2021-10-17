IvanParker

АДАПТИВНАЯ ВЕРСТКА САЙТА, ЛЕНДИНГИ, ОДНОСТРАНИЧНЫЕ \ МНОГОСТРАНИЧНЫЕ САЙТЫ. HTML5, CSS3, JS. РАБОТАЮ В FIGMA.

Навыки:

1. HTML5, CSS3, JavaScript.

2.Адаптивная вёрстка.

3.Возможность разработки индивидуального дизайна сайта и иконок.

4.Работа с программой: Figma.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), LESS, SASS, Flexbox, БЭМ.

﻿Связь со мной:

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком