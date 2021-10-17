АДАПТИВНАЯ ВЕРСТКА САЙТА, ЛЕНДИНГИ, ОДНОСТРАНИЧНЫЕ \ МНОГОСТРАНИЧНЫЕ САЙТЫ. HTML5, CSS3, JS. РАБОТАЮ В FIGMA.
Навыки:
1. HTML5, CSS3, JavaScript.
2.Адаптивная вёрстка.
3.Возможность разработки индивидуального дизайна сайта и иконок.
4.Работа с программой: Figma.
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), LESS, SASS, Flexbox, БЭМ.
Связь со мной:
- Почта: [email protected]
- Telegram: @IvanParker
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