IvanRomanov_

Приветствую, друзья!

Приветствую, друзья! Меня зовут funeemonkee и я – графический дизайнер. Живу в Москве. Я готов делиться со своим опытом в области дизайна.

Я занимаюсь графическим дизайном уже 1,5 года, и этот опыт позволяет мне создавать незабываемо яркие и запоминающиеся проекты. Мои знания охватывает различные задачи и сферы дизайна: от дизайна логотипов и фирменного стиля до осуществления коммерческих проектов.

Мои основные инструменты – Adobe Photoshop, Figma, Adobe Illustrator, Adobe InDesign и Adobe XD. Эти программы облегчают мою работу и обрабатывание графики, что позволяет работать более эффективно и быстро. Ключевой момент в моей работе – это создание уникальных и оригинальных дизайнов, которые будут полностью удовлетворять потребности заказчика.

Моя работа – это мое призвание. Я люблю выступать с нестандартными и необычными проектами. Мне нравится создавать нечто новое, что не было видно ранее. Это процесс самоосуществления и формирования собственного индивидуального стиля.

Если вы ищете профессионала в области графического дизайна, то я – лучший выбор для вас. Я уверен, что смогу реализовать любые вашы идеи. Вместе мы можем создать что-то действительно удивительное и неповторимое в мире дизайна!



https://www.behance.net/8funeemonkee8

https://t.me/funeemonkee8

https://t.me/funeemonkee