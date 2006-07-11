Требования: -наличие собственной или комерческой cms -оперативность интегрирования - опыт и демонстрация системы на примере Кол-во проектов в месяц: 3-4 оплата за каждый проект, делательно нахождение в Москве
- $2500Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо приотановить на время работу сайта. Подробности в личкуВеб-программирование15 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Срочно нужен (до среды) дизайн главной страницы сайта. Сроки поджимают потомучто обратился к фрилансеру Антону Тихомировму и был продинамлен на несколько недель и теперь он не выходит на связь. Если есть понимающие люди, то пишите ...Дизайн сайтов59 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10000
Требуется программист дял разработки сервера игр Разработка сервера для он-лайн игр (казино). Первое время работа в офисе с консультантом. Приветствуется участие в подобных проектах.Прикладное ПО10 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо разработать логотип для интернет магазина FoxBox. Основные цвета: оранжевый (рыжий) и темно-синий (не обязательно). Концепции необходимо реализовать: 1. буква «F» в виде лисы и какая-то буква в виде коробки. 2. лиса которая из котобки достает ...Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
разработка дизайна коробки для смесителей. Требований жестких к цвету не выдвигается. лого по почте можем выслать.Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $10000
Формируется команда для разработки интернет казино. Состав: дизайнет, флэшер-программист, консультант, SEO,...Разработка игр19 заявокЗакрыт17 лет назад