IvanS

Гость IvanS

 
41 годРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Требуется программист в команду

    $2500

    Требования: -наличие собственной или комерческой cms -оперативность интегрирования - опыт и демонстрация системы на примере Кол-во проектов в месяц: 3-4 оплата за каждый проект, делательно нахождение в Москве

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Срочно нужен макет сайта

    $500

    Срочно нужен (до среды) дизайн главной страницы сайта. Сроки поджимают потомучто обратился к фрилансеру Антону Тихомировму и был продинамлен на несколько недель и теперь он не выходит на связь. Если есть понимающие люди, то пишите ...

    Дизайн сайтов59 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка логотипа FoxBox

    Необходимо разработать логотип для интернет магазина FoxBox. Основные цвета: оранжевый (рыжий) и темно-синий (не обязательно). Концепции необходимо реализовать: 1. буква «F» в виде лисы и какая-то буква в виде коробки. 2. лиса которая из котобки достает ...

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интернет-казино

    $10000

    Формируется команда для разработки интернет казино. Состав: дизайнет, флэшер-программист, консультант, SEO,...

    Разработка игр19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад