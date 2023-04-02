IvanSerbin

Иван IvanSerbin

 
26 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
UX/UI-дизайнер

Привет!

Меня зовут Иван, и я UX/UI дизайнер. Что значит UX/UI? Удобно и красиво!
Если нужен дизайн:
1) Веб сайта (лендинга или многостраничного, веб или мобильной версии),
2) Мобильного приложения,
то я могу вам помочь!

Как я работаю

Макеты вашего продукта я создам в Figma. Лучше поговорить 30 минут, чем написать тысячу сообщений. Можем на "вы", можем на "ты". Внимательность к деталям. Полное погружение в ваш проект. Никаких глупых правил, например "только 3 правки бесплатно". Готов к компромиссам, все вопросы обсуждаемы и решаемы.

Немного о моем дизайне

Что я делаю:
1) Лаконичный
2) Логичный
3) Структурированный
4) Понятный и удобный

Что я НЕ делаю:
1) Перегруженный визуальным мусором
2) Много шрифтов, побольше градиента
3) Нужно больше неоправданной анимации
4) Сделай точно как у них

Презентации моих работ на Behance

https://www.behance.net/ivanserbin/projects

Figma