UX/UI-дизайнер

Привет!



Меня зовут Иван, и я UX/UI дизайнер. Что значит UX/UI? Удобно и красиво!

Если нужен дизайн:

1) Веб сайта (лендинга или многостраничного, веб или мобильной версии),

2) Мобильного приложения,

то я могу вам помочь!



Как я работаю



Макеты вашего продукта я создам в Figma. Лучше поговорить 30 минут, чем написать тысячу сообщений. Можем на "вы", можем на "ты". Внимательность к деталям. Полное погружение в ваш проект. Никаких глупых правил, например "только 3 правки бесплатно". Готов к компромиссам, все вопросы обсуждаемы и решаемы.



Немного о моем дизайне



Что я делаю:

1) Лаконичный

2) Логичный

3) Структурированный

4) Понятный и удобный

Что я НЕ делаю:

1) Перегруженный визуальным мусором

2) Много шрифтов, побольше градиента

3) Нужно больше неоправданной анимации

4) Сделай точно как у них



Презентации моих работ на Behance



https://www.behance.net/ivanserbin/projects