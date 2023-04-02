Привет!
Меня зовут Иван, и я UX/UI дизайнер. Что значит UX/UI? Удобно и красиво!
Если нужен дизайн:
1) Веб сайта (лендинга или многостраничного, веб или мобильной версии),
2) Мобильного приложения,
то я могу вам помочь!
Как я работаю
Макеты вашего продукта я создам в Figma. Лучше поговорить 30 минут, чем написать тысячу сообщений. Можем на "вы", можем на "ты". Внимательность к деталям. Полное погружение в ваш проект. Никаких глупых правил, например "только 3 правки бесплатно". Готов к компромиссам, все вопросы обсуждаемы и решаемы.
Немного о моем дизайне
Что я делаю:
1) Лаконичный
2) Логичный
3) Структурированный
4) Понятный и удобный
Что я НЕ делаю:
1) Перегруженный визуальным мусором
2) Много шрифтов, побольше градиента
3) Нужно больше неоправданной анимации
4) Сделай точно как у них
Презентации моих работ на Behance
https://www.behance.net/ivanserbin/projects
- Отзывы моих клиентов на бирже Kwork.ru10 просмотров
- Лендинг Joma10 просмотров
- Лендинг "Туры Беларуси"41 просмотр
- Лендинг Барбершоп8 просмотров
- Лендинг (одежда для собак)12 просмотров
- Лендинг для сервиса "Мгновения"43 просмотра
- Сервис "Мгновения"12 просмотров
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