Фрилансер

Уважаемый работодатель,

Я рад подать свою кандидатуру на должность переводчика, копирайтера, контент-менеджера и т.д.

Есть высокий опыт в области перевода текстов с иностранных языков, а также в работе с текстами, копирайтинга, рерайтинга и анализа текста на уникальность.

Мой профессиональный опыт в области перевода и копирайтинга позволяет получить высокое качество перевода и создание уникального контента для любых задач и проектов.

Моя способность точно и быстро переводить тексты с разных языков и создавать оригинальный контент является ключом к успеху в моей работе. Кроме того, у меня есть навыки работы с инструментами, что позволяет мне быстро и эффективно выполнять свои обязанности в оговоренный срок.

Я уверен, что мой опыт, знания и навыки будут ценным вкладом для вас и вашей компании. Я всегда стремлюсь к наилучшему результату и высокому качеству проделанной работы.

Буду рад возможности сотрудничества с Вами и вложить свой опыт и вклад в вашу команду.

С уважением, Иван.

Мои навыки:

Веб-разработка, Веб-дизайн: HTML, CSS

CMS: Gold Coders, Simpla, Opencart, WordPress, Joomla, Drupal, DLE

3D-моделирование, графика и дизайн интерьеров/экстерьеров/визуализация: 3ds Max, Corona Renderer, V-Ray

Дизайн продукта, брендинг, анимация, фотография: Adobe Photoshop, проч.

Монтаж видео: Adobe Premiere Pro, Pinnacle Studio, Sony Vegas Pro.

Производство сведение и мастеринг аудио:

Traktor Pro, Ableton Live, FL Studio

Администрирование, управление, поддержка проектов, продуктов.

Контроль качества, тестирование.

Администрирование сайтов, контент-менеджер

Открыт к новым предложениям.

Быстро учусь инновациям.

Выполняю работу добросовестно и в оговоренный срок.