Привіт! Мене звуть Іван, і я професійний копірайтер та рерайтер
Я маю багаторічний досвід у написанні унікального контенту для різних інтернет-платформ, таких як блоги, веб-сайти, соціальні мережі та інші. Мої навички включають створення цікавих, змістовних та оптимізованих текстів з урахуванням потреб цільової аудиторії.
Я володію високим рівнем уваги до деталей та вмію швидко адаптуватися до різних тематик. Мої послуги включають написання оригінальних текстів з нуля, а також рерайт уже існуючого контенту з метою покращення унікальності.
Портфолио
- Копирайтинг4 просмотра
- Рерайтинг7 просмотров
Копирайтинг
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