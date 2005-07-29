Задание состояло в том, чтоб создать иллюстрация, которая будет базироваться на кружках. Заказчик - очень коммуникабельный человек, всегда на связи, даже в телефонном режиме. Чётко и понятно ставит задачи. Очень приятно работать Надеюсь ещё с ним поработать)