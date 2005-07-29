Ivan_MV

Иван Матвеев Ivan_MV

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайн для вашего бренда

Специализация по разработке логотипов и банеров уже 3 года.

Приятные цены и скорость выполнения поставленных задач - приоритет для меня

telegram: @mv_vanya

Instagram: @ivan.matveiev

Стратегия:                                              Работа:

-Бриф                                                    1. Подробная информация от клиента, обсуждение вариантов. 

-Анализ конкурентов                            2. Предоплата по согласованию.

-Грамотная упаковка                            3. Первые вариации, эскиз, наброски.

 -Довольный клиент                              4. Заключительная работа, правки

                                                              5. Остальная часть оплаты и последующая передача проекта

                                                               

                                                        

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Показать больше работ

Отзывы заказчиков

guest_1648729827085
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Дизайн для сублимации на кружках
Надо было создай дизайны для сублимации. Очень ответственный человек, знает свою работу и грамотно к ней подходит. Всё воплотил как хотелось, даже больше. Буду сотрудничать дальше)
Задание состояло в том, чтоб создать иллюстрация, которая будет базироваться на кружках. Заказчик - очень коммуникабельный человек, всегда на связи, даже в телефонном режиме. Чётко и понятно ставит задачи. Очень приятно работать Надеюсь ещё с ним поработать)
Ответный отзыв
77sergeant77
Максим 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Логотип для проекта в CS:GO
Очень хорошо выполненная работа, сам по себе человек хороший, очень быстро нашли общий язык и начали работу. Спасибо большое за проделанную работу, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень коммуникабельный заказчик, всегда находился на связи. Чётко излагает свою идею. Приятный собеседник.
Ответный отзыв