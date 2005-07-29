Специализация по разработке логотипов и банеров уже 3 года.
Приятные цены и скорость выполнения поставленных задач - приоритет для меня
telegram: @mv_vanya
Instagram: @ivan.matveiev
Стратегия: Работа:
-Бриф 1. Подробная информация от клиента, обсуждение вариантов.
-Анализ конкурентов 2. Предоплата по согласованию.
-Грамотная упаковка 3. Первые вариации, эскиз, наброски.
-Довольный клиент 4. Заключительная работа, правки
5. Остальная часть оплаты и последующая передача проекта
Портфолио
- Modern Art9 просмотров
- Превью для видео на YouTube #125 просмотров
- Этикетка для бутылки "NEGRONI"29 просмотров
- Дизайн Леттеринг53 просмотра
- Логотип для Школы вождения грузовиков80 просмотров
- 3 дизайна связанных с войной в Украине91 просмотр
- Создать логотип для киберспортивной команды сs:go.137 просмотров
- Баннер для YouTube канала60 просмотров
- Заказ на создания дизайна принтов.40 просмотров
- Логотип компании "Техношарк"48 просмотров
- NFT-Проект коллекция лисят №334 просмотра
- NFT-Проект коллекция лисят №228 просмотров