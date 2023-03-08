Ivan_Selishchev

Иван Селищев Ivan_SelishchevIvan_Selishchev
21 годРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Только качественно и без опозданий! Транскрибация аудиозаписей и видеозаписей любого формата и любой сложности.
Что я делаю?
Безошибочно перевожу аудио в текст.
Учитываю все пожелания клиента.
Даю гарантию, что переделаю возможные ошибки в тексте в течении дня.
Моя цель - предоставить качество и в срок!
Готов приступить сразу же после вашего обращения.
Мои контактные данные - +79165883059
Пишите в любое время. Отвечаю быстро.
Я против войны в Украине!