Ivan_Selishchev

Только качественно и без опозданий! Транскрибация аудиозаписей и видеозаписей любого формата и любой сложности.

Что я делаю?

Безошибочно перевожу аудио в текст. Учитываю все пожелания клиента. Даю гарантию, что переделаю возможные ошибки в тексте в течении дня.

Моя цель - предоставить качество и в срок!

Готов приступить сразу же после вашего обращения.

Мои контактные данные - +79165883059

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