Ivan_Selishchev

Иван Селищев Ivan_Selishchev

 
21 годРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Только качественно и без опозданий! Транскрибация аудиозаписей и видеозаписей любого формата и любой сложности.

Что я делаю?

  1. Безошибочно перевожу аудио в текст.

  2. Учитываю все пожелания клиента.

  3. Даю гарантию, что переделаю возможные ошибки в тексте в течении дня.

Моя цель - предоставить качество и в срок!

Готов приступить сразу же после вашего обращения.

Мои контактные данные - +79165883059

Пишите в любое время. Отвечаю быстро.