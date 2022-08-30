Ivan_Vaskovich

FullStack разработчик

Выполняю заказы как на фронтенд, так и на бекенд. Стараюсь все проекты автоматизировать и провести максимальное тестирование от А до Я, также очень люблю красивый код , на проектах поднимаю CI/CD среду.

Мои навыки:

Frontend:

- HTML5, CSS3, animations

- JavaScript (ES6)

- TypeScript

- Vue (Vuex, Vue CLI) / React

- Jest

- REST API

- Tailwind, Bootstrap, Ant Design, Naive

- Методология БЭМ, семантическая верстка

Backend:

- PHP

- Laravel

- Углубленное ООП

- Паттерны проектирования

- MySQL, PostgreSQL

- Docker