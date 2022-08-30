Ivan_Vaskovich

FullStack разработчик
Выполняю заказы как на фронтенд, так и на бекенд. Стараюсь все проекты автоматизировать и провести максимальное тестирование от А до Я, также очень люблю красивый код , на проектах поднимаю CI/CD среду.
Мои навыки:
Frontend:
- HTML5, CSS3, animations
- JavaScript (ES6)
- TypeScript
- Vue (Vuex, Vue CLI) / React
- Jest
- REST API
- Tailwind, Bootstrap, Ant Design, Naive
- Методология БЭМ, семантическая верстка
Backend:
- PHP
- Laravel
- Углубленное ООП
- Паттерны проектирования
- MySQL, PostgreSQL
- Docker
Я против войны в Украине!